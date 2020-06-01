ВОЗ заявила, что узнала о разрыве отношений с США из СМИ
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа о прекращении финансирования организации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в ВОЗ узнали о решении США разорвать отношения из СМИ.
Глава организации напомнил, что о своем решении Трамп заявил в пятницу, 29 мая.
«И единственное объявление, которое мы получили, было через СМИ в пятницу», — заключил Гебрейесус.
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