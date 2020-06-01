Власти Москвы надеются избежать возвращения к коронавирусным мерам

Власти Москвы надеются избежать возвращения к режиму полной самоизоляции населения на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что «медицинская составляющая» подобных надежд имеется, однако много зависит от жителей города.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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