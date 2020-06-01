Названа дата открытия храмов в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение открыть храмы в субботу, 6 июня. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прихожане смогут войти в храм с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний. Так, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию при участии верующих в богослужениях и нормы максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м).

При этом храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор откроются для прихожан 2 июня.

Уточняется, что решение об открытии храмов было предварительно обсуждено с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

— Роспотребнадзор разработал рекомендации для открытия храмов