Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара

Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Заседание отложено на 5 июня, до этого Азар продолжит находиться в спецприемнике», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что во время заседания на стадии ходатайств защитником поданы дополнения к жалобе, которые не были предоставлены ранее.

Уточняется, что суд отложил разбирательство для изучения представленных материалов.

Тверской суд Москвы арестовал Азара 28 мая на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

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