В России коронавирус выявили у более 400 журналистов
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Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что больше 400 российских журналистов выявили коронавирус, пятеро скончались. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в России от коронавируса умерли пять журналистов. При этом Соловьев отметил, что в Калининграде, возможно, скончался еще один корреспондент от коронавируса, однако это пока не установлено.
«Количество заболевших — это более 400 человек, подавляющее большинство болеет в легкой форме», — добавил он.
Также председатель СЖР рассказал, что по данным Международной федерации журналистов, в мире умерли от коронавируса больше 600 журналистов из 30 стран.
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