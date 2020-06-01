Тело школьницы нашли в пожарном колодце в Красноярском крае

Тело пропавшей ранее 12-летней школьницы обнаружили в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края. Об это сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в субботу, 30 мая, девочка со своей 10-летней сестрой отправилась встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась на детской площадке.

Спустя время родители начали ее искать.

Было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане

— Спасатели нашли тело трехлетнего ребенка в Оренбуржье

— Тело ребенка обнаружили в реке в Мурманской области