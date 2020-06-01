Тело школьницы нашли в пожарном колодце в Красноярском крае
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Тело пропавшей ранее 12-летней школьницы обнаружили в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края. Об это сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, в субботу, 30 мая, девочка со своей 10-летней сестрой отправилась встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась на детской площадке.
Спустя время родители начали ее искать.
Было возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти.
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