В Италии надеются, что российские туристы смогут приехать в страну с 15 июня

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил: Италия рассчитывает, что россияне смогут посетить страну с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что 15 июня границы Евросоюза для путешественников вновь откроются.

«Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — сказал посол.

Терраччано добавил, что ни один российский турист не поедет в Италию, если ему потом придется столкнуться с трудностями при возвращении домой.

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