В России за сутки выявлено 9 035 случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 035, из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 414 878.

Больше всего случаев заболевания за 24 часа обнаружили в Москве — 2297. На втором месте Подмосковье — 728, далее Санкт-Петербург — 364.

Также за минувшие сутки выздоровели еще 3 994 пациентов, скончались 162 человека. Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 175 877 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 855.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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