В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов

В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении. Об этом сообщил телеканал CNNCNN.

Управление общественной безопасности города назвало действия водителя Богдана Вечирко «провокацией толпы мирных демонстрантов».

Мужчину задержали без права на освобождение под залог.

На кадрах, представленных CNN, видно, как толпа митингующих сначала идет по центру дороги, а затем разбегается в стороны из-за надвигающегося на них грузовика. После того как автомобиль остановился, демонстранты начали окружать его и пытались попасть внутрь. Никто из протестующих не пострадал.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде городов США.

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