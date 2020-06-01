В Далласе ввели режим бедствия из-за протестов

В городе Даллас, расположенном в штате Техас, введен режим бедствия в связи с беспорядками, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Соответствующий указ подписал и разместил в своем Twitter мэр города Эрик Джонсон.

В документе отмечается, что такая мера поможет Далласу «справиться с преступными грабежами, вандализмом и насилием».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— AP: полиция США задержала более 4000 человек в ходе протестов

— В 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час из-за беспорядков

— Власти Аризоны из-за беспорядков объявили комендантский час