В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу демонстрантов

Грузовик проехал через толпу демонстрантов в Миннеаполисе, которые вышли на улицу города, чтобы выказать протест из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшем при задержании полицией. Об этом сообщает местный телеканал KSTP.

Канал показал кадры, на которых можно заметить, как большое скопление митингующих сначала находится по середине дороги, а затем участники акции протеста разбегаются в стороны из-за того, что на них ехал грузовик.

Кроме того, в ролике видно, что после того, как транспортное средство прекратило движение и остановилось, демонстранты окружили его, пытаясь проникнуть внутрь.

Пока данных о пострадавших в результате инцидента нет.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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