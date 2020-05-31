В Крыму заявили о «вирусе национализма» у желавшего смерти жителям полуострова журналиста

В Крыму прокомментировали слова украинского журналиста Остапа Дроздова, который пожелал смерти жителям полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, заместитель главы общественной палаты республики Александр Форманчук заявил, что Дроздов является «больным человеком».

Он также отметил, что украинский телеведущий «патологически ненавидит» Донбасс, Крым, а также все, что связано с Россией. Кроме того, представитель общественной палаты выразил мнение, что журналист болен вирусом под названием «украинский интегральный национализм».

«Он (Дроздов. — примечание «Газеты.Ru») не скрывает этой желчи, какой-то «гордости», если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве», — добавил Форманчук.

Крымский представитель также уточнил, что все возможные блокады со стороны украинского руководства уже были осуществлены по отношению к полуострову.

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