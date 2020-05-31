Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
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Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, оба региона должны быть тотально блокированы.
Телеведущий также счел недопустимым списывание долгов за коммунальные услуги жителям Донбасса.
«Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы все», — подчеркнул Дрозов.
Кроме того, он назвал «финансированием терроризма» торговые и коммунальные отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
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