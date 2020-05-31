В Сан-Франциско на фоне протестов введен комендантский час

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила о введении в городе комендантского часа в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает NBC Bay Area.

«Я хочу внести ясность. Мы вводим комендантский час. Национальная гвардия будет наготове. Мы сделаем все, что можем, чтобы защитить наш город», — приводит телеканал слова Брид.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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