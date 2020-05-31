Число жертв коронавируса в Германии достигло 8,5 тысячи

В Германии с начала пандемии от COVID-19 погибли 8 500 пациентов, заразились свыше 181 тыс. человек, сообщает институт Роберта Коха.

По данным института, за последние сутки в стране зафиксировано 286 новых носителей вируса, погибли 11 инфицированных. Днем ранее эти показатели составляли 738 и 39 соответственно.

Количество выздоровевших в стране в настоящее время составило более 165 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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