Почти 300 человек вылетели из Лондона в Москву и Петербург

Почти 300 человек покинули Великобританию на вывозном рейсе Лондон – Санкт-Петербург – Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Соединенном Королевстве Кирилла Соколова-Щербачева.

На рейс были зарегистрированы 289 человек, из них 280 – граждане России, отметил дипломат. Он добавил, что во врем остановки в Петербурге самолет покинут 60 человек, остальные пассажиры будут доставлены в Москву.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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