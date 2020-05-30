Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область

Бригада московский врачей прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.

В состав бригады вошли семь медиков, в том числе инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи, пульмонологи и медсестра-анестезист, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковскую и Владимирскую области из Москвы направлены 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

По последней информации, в России выявлено 396 575 случаев COVID-19, из них 4 555 — с летальным исходом. Выздоровели 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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