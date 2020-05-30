Двое боевиков ликвидированы в Ингушетии
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Двое боевиков ликвидированы в городе Сунжа в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
В настоящее время контртеррористическая операция завершена, отметил источник.
Ранее сообщалось, что в Сунже произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. В городе был введен режим контртеррористической операции.
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