Двое боевиков ликвидированы в Ингушетии

Двое боевиков ликвидированы в городе Сунжа в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время контртеррористическая операция завершена, отметил источник.

Ранее сообщалось, что в Сунже произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. В городе был введен режим контртеррористической операции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На месте столкновения боевиков в Ингушетии начался пожар

— Группа боевиков блокирована в Ингушетии

— Источник заявил о прекращении стрельбы в зоне КТО в Сунже