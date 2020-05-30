Дачные участки в Подмосковье оказались подтоплены после сильных дождей
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В подмосковном Сергиевом Посаде несколько дачных участков оказались подтопленными в результате обильных осадков в столичном регионе. Об этом сообщает РЕН.
Так, подтопленными оказались и улицы, из-за чего у местных жителей возникают трудности при попытке выйти из дома или добраться в магазин.
Некоторые жители пытаются добраться до продуктовых магазинов вплавь.
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