Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске

В торговом центре «Остров» в Благовещенске упал лифт с людьми. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МЧС по Амурской области.

Лифт упал со второго этажа.

В результате инцидента травмы получили два человека.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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