Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
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В торговом центре «Остров» в Благовещенске упал лифт с людьми. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МЧС по Амурской области.
Лифт упал со второго этажа.
В результате инцидента травмы получили два человека.
На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
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