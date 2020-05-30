Группа боевиков блокирована в Ингушетии
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Группа бандитов блокирована в городе Сунжа в Ингушетии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В городе введен режим контртеррористической операции, отметили в комитете.
По данным источника в правоохранительных органах, ранее в ходе спецоперации на окраине города были обнаружены боевики, после чего произошло столкновение.
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