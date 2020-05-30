У половины тяжелых больных COVID-19 изменений в легких не прозошло

У 53% пациентов с коронавирусом, у которых болезнь проходила в тяжелой форме, не наблюдаются изменения в легких после выздоровления. Об этом сообщил «Интерфакс» главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он отметил, что в больницы попадают тяжелобольные, из чего следует, что даже у половины людей с подтвержденным коронавирусом нет самых тяжелых последствий.

При этом врач рассказал, действительно ли необходимо ношение масок и перчаток.

По его словам, если люди держатся друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров, то эти средства защиты бесполезны. Но при этом они могут защитить человека при близком контакте с другими людьми.

Авдеев напомнил, что очень важно свести к минимум контакты друг с другом, а также соблюдать социальную дистанцию.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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