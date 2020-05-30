В Шереметьево у самолета загорелась вспомогательная силовая установка
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У пассажирского самолета произошло возгорание вспомогательной силовой установки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что возгорание силовой установки в хвостовой части произошло после штатной посадки самолета.
По данным источника, помощь оперативных служб не понадобилась, пострадавших нет.
Он добавил, что случившееся никаких последствий не повлекло.
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