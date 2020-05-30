В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Проект нового КоАП с соответствующей нормой опубликован на портале нормативных правовых актов, передает «Интерфакс».

Проект предполагает, что нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения влечет наказание в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей. Отмечается, что под штраф попадает также отказ граждан с инфекционными заболеваниями от участия в медицинских осмотрах, профилактических прививок и гигиенического воспитания и обучения населения.

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

Он добавил, что административная ответственность возникает только при обязанности проведения вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

На данный момент в КоАП нет наказания за отказ от прививок.