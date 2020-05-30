Протестующие из-за смерти Флойда в Атланте напали на штаб-квартиру CNN

Участники акции протеста, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, напали на штаб-квартиру телеканала CNN в Атланте. Об этом сообщает Hollywoodreporter.

Так, протестующие разбили стекла здания, а также исписали стены нецензурными выражениями.

На логотипе телеканала появились такие фразы, как «no cops» (никаких копов), «f*** Trump» (... Трампа), и »#Love» (любовь).

Кроме того, перед штаб-квартирой подожгли полицейский автомобиль и американский флаг. Некоторые протестующие даже ограбили ресторан на первом этаже корпуса CNN.

Сейчас здание оцеплено сотрудниками полиции.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах, начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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