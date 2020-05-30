ЮНИСЕФ направила Венесуэле гумпомощь

Из Германии в Венесуэлу было доставлено 12 тонн гуманитарной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заместителя министра иностранных дел страны Боливарианской Республики по многосторонним отношениям Александра Яньеса.

Он отметил, что гуманитарную помощь будут раздавать на пунктах комплексной социальной поддержки.

«Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, в первую очередь то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы», — сказал Яньес.

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