Вывозной рейс с россиянами вылетел из Германии в Москву

Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами на борту. Об этом Минтранс России сообщает в своем Twitter.

Как стало известно, на борту воздушного судна в Россию летят 223 пассажира.

Ожидается, что самолет прилетит в Шереметьево в 02.36 мск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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