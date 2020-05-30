Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили 21 рейс. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.40 мск, в Домодедово 14 рейсов отменено, а один — задержан.

При этом в Шереметьево задержано четыре рейса.

В свою очередь, во Внуково задержали два рейса.

Данных о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.