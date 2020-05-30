Таиланд откроет международное авиасообщение
Правительство Таиланда заявило, что планирует открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19 с 1 июля. Об этом сообщает портал The Thaiger.
По данным портала, с 1 июля будут сняты существующие ограничения для бизнеса и деятельности, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране отменят чрезвычайное положение и комендантский час, разрешат поездки между провинциями и за рубеж.
Как отмечается, при этом некоторые меры безопасности будут по-прежнему действовать. Речь идет, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.
Согласно данным, обнародованным 29 мая, в Таиланде выявлено 3076 случаев COVID-19, 57 человек умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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