В Чечне от коронавируса вылечилась 100-летняя женщина
В Урус-Мартановском районе Чечни 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Instagram на странице министра здравоохранения.
«В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни», — сказал Кадыров.
По его словам, местные врачи научились бороться с коронавирусом и справляются даже с самыми тяжелыми случаями.
В Чечне коронавирусом заразились 1192, вылечились 787, скончались 13 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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