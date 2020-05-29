В Чечне от коронавируса вылечилась 100-летняя женщина

В Урус-Мартановском районе Чечни 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Instagram на странице министра здравоохранения.

«В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни», — сказал Кадыров.

По его словам, местные врачи научились бороться с коронавирусом и справляются даже с самыми тяжелыми случаями.

В Чечне коронавирусом заразились 1192, вылечились 787, скончались 13 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров призвал забыть об отпуске всех помогающих в борьбе с COVID-19 служащих

— В Чечне сняли запрет на свадьбы по исламским канонам, введенный из-за COVID-19

— В Чечне заявили, что Кадыров здоров