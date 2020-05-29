Число скончавшихся за сутки от COVID-19 рекордно упало в штате Нью-Йорк

За сутки в штате Нью-Йорк число жертв коронавируса нового типа COVID-19 рекордно снизилось. Об этом сообщает CNN.

Так, губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что за сутки было зафиксировано 67 летальных исходов. При этом 46 пациентов скончались в госпиталях, а 21 человек — в домах престарелых.

Кроме того, он добавил, что положительный результат теста на коронавирус получили 157 граждан.

Общее число жертв коронавируса в штате достигло 24 619.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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