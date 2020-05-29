Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются парикмахерские

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возобновлении работы парикмахерских в области. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к открытию предприятий, предоставляющих парикмахерские услуги.

Воробьев добавил, что парикмахерские планируют открыть с 3 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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