Роспотребнадзор разработал рекомендации для открытия храмов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, передает «Интерфакс».

Согласно документу, открытие храмов, синагог и мечетей будет проходить в три этапа.

На первой стадии в храмах площадью не более 400 кв. м рекомендуется совершать богослужения внутри храма в присутствии не более одного человека на 4 кв. м. В храмах площадью более 400 кв. м допустимо одновременное нахождение до 100 человек.

На втором этапе в храмах площадью не более 800 кв. м может быть не более одного человека на 4 кв. м, площадью более 800 кв. м — до 200 человек.

Третий этап предполагает, что число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается.

На всех стадиях Роспотребнадзор рекомендует ограничить посещения храмов для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты.

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