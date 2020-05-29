Москвичи смогут отходить на два километра от дома, выгуливая собаку

Москвичи с 1 июня смогут отходить на расстояние до двух км, выгуливая собаку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Да, прогулка теперь рекомендована два километра, это и к ним относится», — сказал Немерюк.

Ранее москвичи могли отходить для выгула собак не дальше чем на 100 м от дома.

28 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня москвичи могут выходить на прогулки и посещать парки. В Москве коронавирусом заразились 175 тыс., выздоровели почти 75 тыс., скончались 2330 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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