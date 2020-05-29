Губернатор Миннесоты извинился за арест репортера CNN в прямом эфире

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз извинился за арест репортера CNN и его съемочной команды во время освещения беспорядков в Миннеаполисе. Об этом говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что президент CNN Джефф Цукер говорил с губернатором Миннесоты после случившегося.

Уолз заявил, что «глубоко извиняется» за случившееся и работает над тем, чтобы освободить команду телеканала.

Он добавил, что считает аресты журналистов неприемлемыми, уточнив, что команда CNN и другие СМИ, явно имеют право быть на протестах и освещать происходящее.

Позднее корреспондента и его команду отпустили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что полиция американского Миннеаполиса арестовала репортера CNN Омара Хименеса во время репортажа в прямом эфире.

В штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Миннеаполисе арестовали репортера CNN в прямом эфире

— Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок

— Грабежи и погромы: в Миннеаполисе ввели режим ЧС