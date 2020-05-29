Протоиерей Смирнов выписан из больницы

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, выздоровел и выписался из больницы. Об этом он сказал на своем сайте.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше», — сказал Смирнов.

Он отметил, что до дня Успения Пресвятой Богородицы — 28 августа — собирается побыть в затворе.

Также протоиерей пожелал своим подписчикам здоровья и поблагодарил их за поддержку и молитвы.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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