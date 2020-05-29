В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили массу лекарств от ВИЧ и рака

Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные лекарства предоставляются гражданам бесплатно, предполагается, что они были куплены за счет федерального бюджета.

В сюжете рассказали, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них. Чтобы это скрыть, препараты на сумму около 6 млн рублей выбросили в лесу в Сергиевом Посаде.

Известно, что Следственный комитет также начал проверку по данному делу.