Полиция Москвы напомнила о недопустимости любых уличных акций протеста во время пандемии

Полиция Москвы предупредила о запрете любых протестов во время режима повышенной готовности, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одиночные пикеты также недопустимы.

В пресс-службе отметили, что напоминание было сделано в связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре города.

Там добавили, что проведение любых публичных мероприятий запрещается указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года.

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