Число вылечившихся в России от коронавируса составляет 41% от всех выявленных случаев

В России число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 159 257, что составляет 41% от общего числа выявленных случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что всего во всех российских регионах инфекцию выявили у 387 623 человек.

За последние сутки из больницы были выписаны 8 264 пациента и выявлено 8 572 случая коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 8 572 случая коронавируса

— В России провели больше 10 миллионов тестов на коронавирус

— В мире коронавирус выявили у 5,8 млн человек