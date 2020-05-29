Число вылечившихся в России от коронавируса составляет 41% от всех выявленных случаев
В России число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 159 257, что составляет 41% от общего числа выявленных случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что всего во всех российских регионах инфекцию выявили у 387 623 человек.
За последние сутки из больницы были выписаны 8 264 пациента и выявлено 8 572 случая коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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