В Норильске загорелась ТЭЦ

На территории ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината в Норильске произошел пожар. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что возгорание произошло после того, как легковой автомобиль врезался в хранилище с топливом.

Машина въехала в резервуар №5, где на хранении находится дизельное топливо. Это привело к разгерметизации резервуара и пожару в 300 квадратных метров. В тушении задействованы 12 человек и 4 единицы техники.

Отмечается, что пострадавших нет, ТЭЦ работает в штатном режиме.

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