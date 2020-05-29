В Норильске загорелась ТЭЦ
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На территории ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината в Норильске произошел пожар. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что возгорание произошло после того, как легковой автомобиль врезался в хранилище с топливом.
Машина въехала в резервуар №5, где на хранении находится дизельное топливо. Это привело к разгерметизации резервуара и пожару в 300 квадратных метров. В тушении задействованы 12 человек и 4 единицы техники.
Отмечается, что пострадавших нет, ТЭЦ работает в штатном режиме.
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