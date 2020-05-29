В Москве может быть установлен рекорд по количеству осадков 29 мая

В Москве более трех часов идут сильные ливни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти весь день, за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков — это три четверти месячной нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил, что в столице, возможно, будет установлен рекорд по количеству осадков, который вдвое превысит предыдущий.

Отмечается, что среднесуточный рекорд 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум был зафиксирован 29 мая 1976 года, когда выпало 39 миллиметров осадков.

По словам Синенкова, большая часть осадков придется на дневное время.

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