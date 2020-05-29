Приморец подозревается в краже иконы из казачьей часовни

Житель Приморского края задержан по подозрению в краже иконы и ювелирных изделий из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский, сообщает региональное управление МВД.

О краже заявил атаман Ярославского хуторского казачьего общества, указано в сообщении. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные нарушения.

По словам подозреваемого, он хотел отомстить иерею часовни за замечание, сделанное в связи с посещением мужчиной часовни в нетрезвом виде. В настоящее время похищенное возвращено заявителю, подозреваемый арестован, говорится в сообщении.

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