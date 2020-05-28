США готовы отправить в РФ вторую партию аппаратов ИВЛ в начале июня

Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готова к транспортировке в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, они еще находятся на стадии производства.

Как уточнил представитель американской администрации, остальные 150 аппаратов, «как ожидается, будут готовы к отправке [в РФ] на неделе», которая начнется 1 июня.

Однако ранее сообщалось, что отправка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Россию состоится 30 мая.

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