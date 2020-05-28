В Египте за сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавируса

В Египте за сутки коронавирус подтвердился у 1127 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет минздрав страны.

Предыдущий наивысший показатель был отмечен 27 мая — 910 случаев. В последние две недели в стране наблюдается стремительный рост заболеваемости. 30 мая начнет действовать масочный режим.

Всего в стране коронавирусом заразились 20 793, скончались 845, выздоровели 5359 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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