Собянин: режим самосохранения продлится в Москве до появления вакцины

Режим самосохранения в Москве продлится до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», — сказал Собянин.

Тем не менее, по словам мэра, «это не означает, что мы должны взаперти все время жить». Он добавил, что москвичи должны жить нормальной жизнью, общаясь с друзьями, гуляя и посещая магазины.

В Москве коронавирусом заразились 173 тысячи, выздоровели 71 тысяча, скончались 2254 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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