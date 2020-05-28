В Китае констатировали, что эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась

Премьер госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что коронавирус пока не отступил и в государстве продолжается эпидемия инфекции, передает ТАСС.

По словам Ли Кэцян, COVID-19 по-прежнему атакует не только Китай, но и весь мир.

«Эпидемия в стране еще не закончена. По-прежнему есть новые случаи заражения», — добавил он.

В связи с этим он посоветовал сохранять бдительность и осторожность чтобы не допустить повторных вспышек вируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире число инфицированных превысило 5,8 млн человек, выздоровели свыше 2,5 млн пациентов, а умерли — 357 896.

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