В России умерли еще 174 человека с коронавирусом

В России умерли 174 человека с коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки умерли 174 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время скончались 4 142 пациента.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве. Так, в столице за сутки умер 71 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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