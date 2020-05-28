В России умерли еще 174 человека с коронавирусом
В России умерли 174 человека с коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки умерли 174 человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за все время скончались 4 142 пациента.
Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве. Так, в столице за сутки умер 71 человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— За сутки коронавирус выявили у 8 371 человека в России
— В Москве от коронавируса вылечились еще 3 793 пациента
— В России провели свыше 9,7 млн тестов на выявление коронавируса