За сутки коронавирус выявили у 8 371 человека в России

За минувшие сутки в 85 российских регионах обнаружили 8 371 случай коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве — 3 793.

Также за 24 часа в стране прирост выздоровевших составил 8 785, скончались еще 174 человека.

Всего в 85 регионах страны зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4 142.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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