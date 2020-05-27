Власти Крыма попросили правительство разрешить не проводить тесты на COVID для туристов

Крымские власти подали в российское правительство обращение, в котором просят исключить требование обязательно проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 для туристов и трудовых коллективов предприятий курортной сферы полуострова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он отметил, что данное требование невыполнимо для большинства санаторно-курортных организаций полуострова.

По его словам, также власти Крыма призывают кабмин отменить норму, согласно которой, в случае выявления зараженного коронавирусом, объект размещения туристов нужно превращать в обсерватор.

Кроме того, как сообщил Аксенов, правительство просят исключить требование к санаторно-курортным учреждениям по соблюдению социальной дистанции на пляжах.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование», — написал Аксенов.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, скончались 3968.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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