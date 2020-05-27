В Польше открываются кинотеатры и бассейны

В Польше вступает в силу новый этап смягчения ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра польского государства Матеуша Моравецкого.

Так, с 6 июня в Польше вновь будут работать кинотеатры, бассейны и филармонии.

Но дискотеки и клубы по-прежнему будут закрыты.

Также, как уточнил Моравецкий, 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов.

По состоянию на 27 мая, в Польше выявлено 22 303 случая коронавирусной инфекции, 1 025 человек умерли.

В связи с коронавирусом в больницах находятся 2 320 человек, 79 007 — на карантине, 10 330 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в Польше превысило тысячу

— В Польше откроются рестораны и салоны красоты

— Вице-спикер сената Польши покинул свой пост, чтобы работать врачом